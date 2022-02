A punto de cumplir 20 años de un primer disco del que nunca estuvo muy orgulloso ("Me estoy reconciliando con él", anuncia), Manuel Carrasco repasa qué queda de aquel hijo de una modesta familia dedicada a la mar en un pueblo de Huelva tras consolidarse como un superventas que llena estadios con sus conciertos.

"Aún no me he acostumbrado a ganar y de hecho sigo pensando todo el tiempo que voy a perder. Por eso, cuando todo el mundo ve algo bien, yo sigo viéndolo mal. Soy muy exigente y quizás eso me ayuda a seguir creciendo. Nunca me he relajado", cuenta a Efe en el día del lanzamiento de "Fue", su nuevo sencillo, con el que ha sorprendido a los viajeros del metro de Madrid con una acción sorpresa.