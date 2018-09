El guitarrista cordobés Vicente Amigo (c), acompañado por el vicepresidente José Antonio Merlos (i) y el presidente de Córdoba Ecuestre, Rafael Blanco, tras ser nombrado "embajador" del arte ecuestre de las Caballerizas Reales de Córdoba, en la XVI Feria Internacional del Caballo Cabalcor. EFE

El cordobés más internacional, el guitarrista Vicente Amigo, ha sido nombrado hoy "embajador" del arte ecuestre de las Caballerizas Reales de Córdoba.

En la segunda jornada de la XVI Feria Internacional del Caballo Cabalcor, el músico Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en 2016, ha confesado que "no tengo la suerte de saber montar a caballo", pero "me emociona que me reconozcan por un arte, el ecuestre, que es tan internacional como la música" ha afirmado en declaraciones a Efe.