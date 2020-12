Salma Hayek, Elle Fanning, Sally Potter y Javier Bardem (izda-dcha) posan en el estreno de 'The Roads Not Taken' en la última edición de la Berlinale. EFE/EPA/OMER MESSINGER/Archivo

Casi diez meses después de su estreno en la Berlinale llega a la pequeña pantalla en España a través de Amazon Prime "The Roads Not Taken", de la británica Sally Potter, un retrato de un hombre roto por la demencia, interpretado por Javier Bardem, que a pesar de su elenco no consiguió convencer del todo.

Potter, que para su filme tomó prestado del poeta estadounidense Robert Frost el título de una de sus composiciones -"The Road Not Taken"-, afirmó durante la pasada edición del festival que sin necesidad de conocer el poema, "sólo las palabras" ya dan "mucha información" sobre la importancia de las historias paralelas.