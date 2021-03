Ilustradoras contemporáneas como Sara Hernández, Raquel Riba Rossy, o Akira Pantsu dan forma a través de sus trazos a las historias de “Voces que cuentan”, una antología compuesta por relatos íntimos y personales que escriben desde Almudena Grandes a Estefanía Molina o Leticia Dolera, y que hacen de esta novela gráfica un canto a “la sororidad”.

“Yo crecí sin referentes femeninos, toda la ficción que leía era masculina, y nunca había reparado en que no leía a autoras. A medida que fui creciendo me di cuenta de que esas historias no siempre me representaban”, ha dicho esta mañana durante la presentación la ilustradora Sara Herránz, cuyos dibujos representan el texto de Almudena Grandes, parte de esta antología.