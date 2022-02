En 1996 se publicó en Francia "Marranadas", un libro sobre una mujer ingenua que metamorfosea en cerda conforme los hombres la violentan, que se convirtió en todo un éxito que "sigue vigente" tras 26 años, explica a Efe su autora, Marie Darrieussecq, con motivo de la reedición del título en España.

"Cuando lo escribí vivía en los suburbios de París y me gustaba mucho andar al centro de la ciudad: reflexionar, pensar, escribir... pero todo el rato me interrumpía algún hombre. Eso ahora se llama acoso callejero, pero en mi tiempo no tenía nombre", cuenta la escritora, responsable de decenas de cuentos, traducciones y novelas.