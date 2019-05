El cantante escocés de la banda de indie pop "The Jesus and Mary Chain", Jim Raid, durante su actuación esta noche en el Warm Up Festival 2019 que se celebra este fin de semana en el recinto de la FICA en Murcia. EFE

El festival Warm Up ha arrancado este viernes con la visión de uno de los referentes de la música rock de los años 80, The Jesus and Mary Chain, que ha rememorado éxitos de sus primeros discos, y que ha precedido a los ritmos bailables de Two Door Cinema Club.

Los hermanos Will y Jim Reid han traído a Murcia la lluvia de su Glasgow natal, que ha caído ante de su actuación que ha comenzado con “Amputation”, uno de los temas de “Damage and Joy”, publicado en 2017 tras casi dos decenios de silencio de estudio.