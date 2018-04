El exlíder de Pink Floyd, el bajista británico Roger Waters, inicia esta noche en Barcelona la gira europea de presentación de su último disco, "Is This the Life We Really Want?". EFE/Enric Fontcuberta.

El exlíder de Pink Floyd, el bajista británico Roger Waters, inicia esta noche en Barcelona la gira europea de presentación de su último disco, "Is This the Life We Really Want?". EFE/Enric Fontcuberta.

El ex miembro fundador de Pink Floyd Roger Waters ha ofrecido esta noche el primero de los dos conciertos previstos en un Palau Sant Jordi casi lleno con 13.500 personas, con el que abre la gira europea de "Us + Them" que recuerda el pasado glorioso de la famosa banda de rock psicodélico y sinfónico.

Waters ha comenzado el concierto con el latido del corazón, la caja registradora y las risitas del inicio de "Speat to me" de Dark side of the Moon, a la que ha seguido la instrumental "Breathe", primera ocasión para que el bajista británico mostrará su poderío con el instrumento, mientras desfilaban por el telón de fondo imágenes sugerentes de tortura o de inmigración.