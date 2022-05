17 may. 2022

EFE Cannes (Francia) 17 may. 2022

El actor, productor y director estadounidense Forest Whitaker acudió por primera a Cannes en 1988 con "Bird", película de Clint Eastwood por la que recibió el premio al mejor intérprete y que lanzó una carrera que este martes se ve reconocida con la Palma de Oro de Honor.

"Cannes me cambió la vida. Me permitió ser visto como un artista. Yo era un crío. No había ido nunca a un festival, ni siquiera sabía cómo contestar" en las entrevistas, apuntó en una conferencia de prensa poco antes de convertirse en el invitado principal de la ceremonia de apertura.