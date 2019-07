La banda neerlandesa de metal sinfónico Within Temptation, durante el concierto de la jornada da clausura del Resurrection Fest celebrado esta noche en Viveiro (Lugo). EFE/Eliseo Trigo

La banda neerlandesa de metal sinfónico Within Temptatio, durante el concierto de la jornada da clausura del Resurrection Fest celebrado esta noche en Viveiro (Lugo). EFE/Eliseo Trigo

La cantante de la banda neerlandesa de metal sinfónico Within Temptation, Sharon den Adel, durante el concierto de la jornada da clausura del Resurrection Fest celebrado esta noche en Viveiro (Lugo). EFE/Eliseo Trigo

La banda neerlandesa de metal sinfónico Within Temptation ha sido la encargada este sábado de poner con su música de tintes góticos un punto más calmado al ambiente del Resurrection Fest tras tres días de desenfreno y metal extremo que han convertido la pequeña villa lucense de Viveiro en el lugar de referencia de este género musical.

Apenas superadas las once de la noche, los miembros de Within Temptation han salido al escenario y se han presentado ante el público con los primeros compases del sencillo "Raise your banner", extraído de su último álbum, "Resist" (2019), que hasta el momento ha cosechado una gran acogida por parte del público.