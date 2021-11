Si tenemos en cuenta que el propio Stanislaw Lem se dedicó a "esconder sus propias huellas", la biografía "Lem. Una vida que no es de este mundo", de Wojciech Orlinski, llega hoy a las librerías como si de un auténtico libro de investigación, sobre todo de su juventud, se tratara.

Cuando a Lem le preguntaban por esta etapa de su vida, su esposa, Barbara Lesniak, pedía que no lo hicieran porque si no esa noche el autor de obras como "Solaris" no conseguiría dormir. Y no lo haría porque son precisamente estos años los que le marcaron no solo como persona, sino como escritor.