Wolf Alice, la joven banda británica ganadora de la última edición del Mercury Prize, ofrecerá un concierto en la capital española el próximo 2 de noviembre, según ha anunciado hoy su promotora.

Será la oportunidad de disfrutar de su segundo disco de estudio, "Visions of Life", razón por la que este trío ha sido distinguido con el premio más prestigioso de Reino Unido al mejor disco del año y sucesor del igualmente aplaudido "My love is cool" (2015), que ya mereció una nominación al citado galardón.