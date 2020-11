Vista del boceto de la artista Joëlle Jones donde aparece Yara Flor, una latina Dreamer (soñadora) hija de una guerrera amazónica y un dios brasileño, quien descubre que es Wonder Girl y con sus nuevos poderes debe luchar contra las fuerzas del mal que buscan destruir el mundo"; según indicó una exclusiva de la revista Deadline sobre su argumento. La franquicia televisiva de DC Comics está preparando una nueva serie para la cadena The CW sobre "Wonder Girl". EFE/DC Comics /Joëlle Jones SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS