El cineasta y músico estadounidense, Woody Allen (3d), durante su actuación esta noche junto a "The Eddy Davis New Orleans Jazz", en el marco de la séptima edición del Festival Jardines de Pedralbes de Barcelona. EFE

El cineasta y clarinetista Woody Allen ha visitado este martes Barcelona en su condición de músico de jazz y ha interpretado junto a The Eddy Davis New Orleans Jazz Band una selección de temas clásicos de Johnny Dodds, Jimmie Noone y Louis Armstrong, entre otras leyendas del género.

El elegante espacio de los Jardines de Pedralbes ha sido el elegido por Allen y su banda para el segundo concierto en España de su gira europea, que recaló el pasado domingo en el Palacio Euskalduna de Bilbao.