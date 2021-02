El gaditano Luis Galán (Barbate, 1979) dirige "Wuhan Zona Cero", un documental que se sumerge en los primeros momentos de la pandemia del coronavirus para retratar, desde su punto de origen y de sus primeros testigos, el impacto de un virus que, desde entonces y sin descanso, mantiene sobrecogido al mundo.

"Creo que el documental va a despertar nuevos conceptos sobre China y su población", mantiene, en una entrevista telefónica con Efe, Luis Galán, quien asegura que no ha tenido ninguna injerencia para elaborar un relato visual que tiene sobre todo "un enfoque muy humano". "Honestamente, no he tenido presiones", insiste.