Cuando sonó su nombre en la gala de los Premios Goya este sábado, el cineasta coruñés Xosé Zapata se sintió tan bien que no escuchó nada más, estaba muy ocupado saltando, reconoce, porque el premio a mejor corto de animación por "The Monkey" "no es como los demás, los Goya son como una medalla olímpica".

Y es que a la cuarta, en su caso, va la vencida. Tres veces antes estuvo nominado a unos premios que se le han resistido hasta que ahora lo ha conseguido con "The Monkey", el cortometraje que ha codirigido con Lorenzo degl'Innocenti y en el que un centenar de personas han trabajado durante cinco años para finalmente alzarse con el ansiado "cabezón".