Fotografía promocional de "Yes Sir, I Can Boogie" primer disco del dúo Baccara, formado por Mayte Mateos (i) y María Mendiola, 1977. EFE/RCA

La canción "Yes, sir, I can boggie", que popularizó el dúo Baccara a finales de los años 70, se ha quedado sin la voz de María Mendiola, una de las fundadoras e integrantes originales de este dueto español, que ha fallecido este fin de semana en Madrid a los 69 años víctima de un cáncer.

"Que difícil se me hace publicar esto: mi querida María, maravillosa artista, pero para mí por encima de todo mi amiga, nos ha dejado. No me salen las palabras. Sólo puedo agradecer tanto amor como he recibido por su parte y decirle lo que tantas veces tuve la ocasión de decirle en vida: 'Te quiero'", ha publicado Cristina Sevilla, la otra mitad del actual Baccara en las redes sociales.