El cantante cubano Yotuel se ha reunido este jueves con los diferentes grupos del Congreso e irá mañana al Parlamento Europeo a defender su canción "Patria y Vida", duramente criticada y censurada por el Gobierno de su país. "Hay una represión dura contra el arte cubano y su pueblo, nos quieren sumisos y callados", ha señalado a EFE con enfado al respecto.

"Voy a reunirme con los diferentes políticos para hacerles ver la situación, así como el maltrato que he vivido en mis carnes durante mucho tiempo. Si el Gobierno es capaz de hacer esto con artistas que están de cara al público, imagínate lo que le hará al pueblo que está mudo, que no puede quejarse, que las leyes no les acompañan; y yo necesito denunciar toda esta situación, que alguien nos oiga", ha apuntado el exintegrante de Orishas.