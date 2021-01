Yotuel Romero, músico, compositor e intérprete cubano, se lanza a su carrera en solitario con "Rebelde", una colaboración junto a Beatriz Luengo y Omar Montes en la que homenajea el tema de Jeanette de finales de los setenta mientras se "da un tiempo" con su grupo urbano Orishas.

"Hace un tiempo que la relación con los miembros de Orishas se enfrió, entonces decidimos poner un punto y aparte, no seguir forzando algo que ya no había y poder arrepentirnos luego. Creo que la covid vino también para replantearnos muchas cosas y cada uno de nosotros quiere llevar su carrera como solista. Solo Dios sabe si Orishas volverá algún día, dentro de cinco, diez o quince años, no lo sé", cuenta el cantante a EFE en una entrevista.