El cineasta estadounidense Zack Snyder se sentará de nuevo en la silla de director con la cinta de zombis "Army of the Dead", que distribuirá la plataforma digital Netflix, informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter.

Se trata del primer proyecto como director de Snyder desde que abandonara "Justice League" (2017) en la última fase del rodaje por el suicidio de su hija Autumn.