Con "Puta", su último disco de estudio, Zahara ha logrado remover conciencias como pocos álbumes lo logran hoy por hoy gracias a un valiente relato confesional de agresiones y vejaciones sufridos como mujer y como artista que la ha reconciliado con la música y, sobre todo, consigo misma.

"Este disco fue sanador, pero no tanto al componerlo. Al lanzar el primer tema, 'Merichane', empezaron a escribirme otras mujeres para decirme que también habían abusado de ellas. Lloré, me sentí comprendida y liberada de culpa. Y pasó porque, al leerlas, igual que no podía culparlas por lo sucedido, comprendí que ese ejercicio de compasión lo estaba haciendo conmigo misma", relata a Efe.