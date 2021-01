Zahara se ha convertido en una de las artistas más comentadas de las últimas horas gracias a la publicación de "Merichane", un nuevo tema de ritmo vívido y ochentero en el que denuncia los abusos, acoso y penurias sufridos como mujer y artista a lo largo de su vida.

"Merichane somos todas mis historias. He querido contar lo que viví tal y como fue para mí. Llegar a hacerlo no ha sido fácil. He tenido que aceptar y asumir que aquellas historias sucedieron de verdad, pero que el mantenerlas escondidas no solo no me hacía sentir mejor sino que protegía a las personas que me habían hecho daño", ha explicado en sus redes.