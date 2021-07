El dúo de reggaetón Zion & Lennox lanzó este viernes su cuarto álbum de estudio, "EL SISTEMA", cuando celebran su vigésimo aniversario.

"EL SISTEMA" consiste de trece canciones y una introducción, incluida la versión anterior "No Me Llama" con Myke Towers (18 millones de visitas en YouTube), "Te Mueves" con Natti Natasha, "Gota Gota" junto a El Alfa (10 millones de visitas ) y “Sistema” (15 millones de visitas), informó hoy la compañía NV Marketing and Public Relations en un comunicado.