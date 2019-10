Las jugadoras del Sanaya Libby's La Laguna celebran un tanto anotado frente al May Deco Voleibol Logroño, durante el partido de la Supercopa Iberdrola de voleibol femenino disputado esta tarde en el pabellón Pablos Abril de Tenerife. EFE/Ramón de la Rocha

La jugadora del May Deco Voleibol Logroño Elis Bento remata ante Mame Diouf (i) y María Schlegel (c), del Sanaya Libby's La Laguna, durante el partido de la Supercopa Iberdrola de voleibol femenino disputado esta tarde en el pabellón Pablos Abril de Tenerife. EFE/Ramón de la Rocha

La jugadora del May Deco Voleibol Logroño Fernanda Gritzbach remata ante Jessica Soares (i) y Patricia Suárez (1), del Sanaya Libby's La Laguna, durante el partido de la Supercopa Iberdrola de voleibol femenino disputado esta tarde en el pabellón Pablos Abril de Tenerife. EFE/Ramón de la Rocha

No hubo sorpresas y el May Deco Logroño se adjudicó la Supercopa Iberdrola de voleibol femenino al imponerse con facilidad al Sanaya Libbys La Laguna Haris por un contundente 0-3, en un partido en el que las tinerfeñas, pese a su trabajo constante, no lograron controlar, cosa que si lo hizo el conjunto que prepara Esther López.

Las tinerfeñas lo intentaron, pero se encontraron enfrente a un rival mucho más experto y conjuntado y que supo sacar petróleo de los errores locales.