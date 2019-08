El campeón de la liga nacional de Guatemala, el Antigua del mexicano Roberto Montoya, quedó eliminado este jueves de la Liga de Campeones de la Confederación Norte, Centroamérica y El Caribe (Concacaf) frente al canadiense Forge, un principiante en esta competición.

Los Panza Verde no lograron plasmar su fútbol y no pudieron pasar del empate a 0 en su casa, en un partido jugado en el Doroteo Guamuch Flores. No superaron el marcador adverso del partido de ida (2-1) y dicen adiós a la Concacaf en la primera fase.