El Manchester City se aseguró concluir la primera fase de la Liga de Campeones como líder del grupo C, pese a no ser capaz de pasar este martes en casa del empate (1-1) con el Shakhtar Donetsk, en un encuentro en el que el dominio del conjunto inglés no fue suficiente para contrarrestar la velocidad del brasileño Teté, que guió a su equipo a la conquista de un valioso punto.

Pese a que el campeón ucraniano es un equipo al que le gusta tocar el balón, en esta ocasión ni tan siquiera hizo intención de discutir la posesión del esféricos a un Manchester City, que monopolizó la pelota desde el arranque del partido.