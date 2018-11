El receptor abierto de los Dallas Cowboys, Cole Beasley (d), se sumerge con el balón para un primer intento contra el esquinero de los New Orleans Saints, P.J. Williams (i) en la segunda mitad del partido de fútbol americano de la NFL entre los New Orleans Saints y los Dallas Cowboys en el AT&T Stadium en Arlington, Texas (EE. UU.). EFE

El mariscal de campo de los Dallas Cowboys, Dak Prescott (d), corre el balón contra el esquinero de los New Orleans Saints, Marshon Lattimore (c) en la segunda mitad del partido de fútbol americano de la NFL entre los New Orleans Saints y los Dallas Cowboys en el AT&T Stadium en Arlington, Texas (EE. UU.). EFE