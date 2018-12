La Real Sociedad le ganó al Celta por segunda vez en diez días -la otra fue en LaLiga- y selló su pase a octavos de final de la Copa del Rey sin excesivo sufrimiento (2-0), con dos goles de bandera de Mikel Oyarzabal y el belga Adnan Januzaj.

El Celta, con muchas novedades en un once en el que no estaban sus pesos pesados Aspas, Maxi Gómez y Brais Méndez, cogió las riendas del partido en busca de un tanto que desequilibrara a su favor una eliminatoria que llegaba empatada (1-1), algo que pudo hacer en el minuto tres con un disparo de Okay que acarició el larguero de Moyá.