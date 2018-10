Croacia ganó 2-1 a Jordania después de cuatro encuentros consecutivos sin conocer la victoria y sufrió ante un equipo mucho menor que todo un subcampeón en el Mundial de Rusia que no encuentra su sitio.

Los hombres dirigidos por Zlatko Dalic no levantaban cabeza desde la final de la Copa del Mundo, en la que perdieron ante Francia para concluir con un torneo de ensueño que no llegaron a materializar. Después, en un amistoso contra Portugal no pasaron del empate (1-1) y en la Liga de Naciones fueron derrotados 6-0 por España y empató sin goles en Rijeka ante Inglaterra.