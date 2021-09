El pateador Dustin Hopkins anotó un gol de campo de 43 yardas en un down no cronometrado, luego de que una penalización anulara su error segundos antes, y Washington Football ganó este jueves a los New York Giants 30-29 en partido adelantado de la segunda semana de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Hopkins falló su primer intento de ganar el partido, pero se le dio un respiro cuando Dexter Lawrence fue señalado por estar fuera de juego.