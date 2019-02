La Sociedad Deportiva Huesca sigue viva en la pelea por la permanencia tras golear en El Alcoraz al Real Valladolid (4-0), en lo que supone su segunda victoria de la temporada en su estadio.

El triunfo le permite seguir soñando con una salvación que tiene muy complicada pero a la que no renuncia haciendo honor al lema del club, "Fieles siempre sin reblar (retroceder)". Y no retrocedió el conjunto altoaragonés en un partido que sabía que era clave, prácticamente una final, y en el que no podía fallar ante el Valladolid, otro equipo que lucha por no descender.