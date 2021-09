Casi dos meses después de la dolorosa derrota en la final de la Eurocopa, Inglaterra volvió a Wembley para dar un paso más en su clasificación al Mundial de Catar con un triunfo a medio gas ante Andorra (4-0) en el que brilló mucho Jesse Lingard, con un doblete y una asistencia.

Gareth Southgate revolucionó el once que sacó en el triunfo contra Hungría consciente de que la debilidad de los andorranos no pondría en peligro cualquier tipo de experimento. Y acertó. Metió once cambios, incluyendo la entrada del portero Sam Johnstone, primer futbolista del Championship en tres años en jugar con Inglaterra, Patrick Bamford, el máximo goleador del Leeds United, y Jesse Lingard, uno de los descartados de la Euro.