El pívot del Delteco GBC, M. Barro (c, i), y el base, J. Guitierrez (c, d), junto al ala-pívot del Iberostar Tenerife, L. S. Saiz (c), durante el partido de la cuarta jornada de Liga Endesa disputado hoy en la cancha de Illumbe en San Sebastián. EFE