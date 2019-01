Giorgos Bogris (i) y Giorgos Printezis (d) de Olympiacos en acción contra Shavon Shields de Baskonia (c) durante el partido de la Euroliga de la ronda 17 entre Olympiacos Piraeus y Kirolbet Baskonia Vitoria -Gasteiz en el Estadio de Paz y Amistad en Piraeus, Grecia, 08 de enero de 2019. EFE

El Kirolbet Baskonia se hundió en la prórroga ante el Olympiacos y cayó este martes por 91-87 en un partido en el que fue por delante durante muchos minutos, pero no defendió bien el triple de Kostas Papanikolau que envió el duelo al tiempo extra.

Los baskonistas no pudieron rematar el gran esfuerzo realizado en una cancha complicada, pero no hicieron una falta personal para que los griegos no sumaran tres puntos, segundos antes de que se cumplieran los 40 minutos reglamentarios.