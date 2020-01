El entrenador brasileño Ricardo 'Tuca' Ferretti dijo este lunes que no le preocupa que el Tigres haya comenzado el torneo Clausura con una derrota y un empate, racha que rompió el pasado con una victoria ante Atlas.

"No se dan uno o dos resultados y (los medios) empiezan a crear situaciones que no existen. No es la primera vez que salimos de una racha de dos partidos sin ganar, hemos sido campeones con peores rachas", explicó en rueda de prensa.