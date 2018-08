El seleccionador de fútbol de Ecuador, Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, regresó a este país andino con la meta de clasificarse al Mundial de Catar 2022 basado en la idea de sumar fuerzas entre jugadores, dirigentes, prensa y aficionados.

"No vine aquí porque no tenía más opciones. A Ecuador lo metí a la elite y no puedo desilusionar ante el recibimiento, lo hago por el cariño y el amor al país, y lucharé para unirlo mediante el fútbol", destacó en una comparecencia en la Casa de la Selección en la capital ecuatoriana.