El español Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), líder del mundial de Moto2 con 40 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, dijo del circuito de Motegi que Japón no le gusta, si bien recordó enseguida que ha ganado "tres veces", al señalar su orden de preferencias en las carreras que restan por disputarse.

"Sería Australia, Malasia, Japón y Valencia", ordenó Alex Márquez, si bien matizó: "Japón no me gusta, pero he ganado tres veces, y lo mismo pasa en Valencia, así que la balanza se iguala mucho entre los cuatro circuitos".