Espanyol y Real Madrid se enfrentan este domingo (16:15 horas CEST, -2 GMT) en un partido en el RCDE Stadium que ambos esperan que sirva para olvidar; en los locales por un inicio de temporada con solo una victoria en siete partidos, y con Raúl de Tomás peleado con el gol por centímetros, y en los visitantes por el inesperado y sonado tropiezo en Liga de Campeones contra el Sheriff Tiraspol.

Los blanquiazules no encienden las alarmas, aunque son conscientes de que firmar un juego sin excesivas lagunas, pero sin resultados, no basta. Mejorar el acierto de cara a portería es una de las asignaturas pendientes más claras del conjunto catalán y lograrlo ante los blancos no parece una tarea sencilla.