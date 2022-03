El objetivo del Atlético de Madrid es que no se escuche el clásico 'This is the one' de los Stone Roses en la previa de Old Trafford. Que si hay 70.000 'Diablos Rojos' en el estadio, ellos suenen mucho más. Por eso, más de 2.000 atléticos fluyen por la ciudad mancuniana desde primera hora de la mañana de este martes.

Los más valientes se abrían una (y varias) cervezas en el tren de las 9:20 que conecta Londres y Mánchester. "¿Tardamos una hora entre el hotel y el estadio? Sencillo", comentaba uno de ellos, mientras los más prudentes cambiaban la cerveza por el café para lo que se presenta como un largo día en el norte de Inglaterra.