El gimnasta alicantino Néstor Abad, que afrontará la próxima semana el Campeonato del Mundo de gimnasia artística en Kitakyushu (Japón), afirmó en la previa del evento que prolongará su carrera deportiva hasta los Juegos Olímpicos de París 2024, que son su destino final.

“Por desgracia, ni Río ni Tokio se me dieron bien. En Río, pagué la inexperiencia y una cierta inmadurez. En Tokio fui víctima de un conjunto de circunstancias. Por ello, quiero darme una tercera y última oportunidad. Tengo condiciones para afrontar con garantías este nuevo ciclo olímpico. Si no estuviera convencido, no lo haría”, explicó al Proyecto FER.