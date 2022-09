El nuevo jugador del Osasuna, Abde Ezzalzouli, ha destacado en su presentación este viernes el “muy buen recuerdo” que guarda de El Sadar, estadio en el que vivió los cánticos de “una afición increíble” y en el que ahora actuará como local.

“Me generaron dudas porque en Elche estaba mi familia y mis amigos. He crecido ahí y me ha costado un poco tomar la decisión. Es la primera vez que me pasa, pero llamé a Braulio y le dije que quería estar en Osasuna”, ha comentado en conferencia de prensa junto al director deportivo sobre los últimos días de mercado en los que tuvo varias opciones de fichaje y ha dado las gracias al club navarro "por confiar en mí. Vengo a aportar mi granito de arena, a crecer como futbolista y a aportar".