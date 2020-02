El entrenador del Espanyol, Abelardo Fernández, aseguró este sábado en la sesión previa al partido de mañana contra el Mallorca, que el encuentro "no es una final", aunque lo definió como un duelo "de seis puntos contra un rival directo, muy importante".

El técnico asturiano apostó por afrontar el compromiso "con ilusión. "No nos debe generar presión. No somos cirujanos ni vamos a operar a nadie. Es un encuentro para disfrutar. He escuchado decir que es a vida o muerte y no es así. Si ganamos, no nos salvamos, ni tampoco bajamos si perdemos", reflexionó.