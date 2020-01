El entrenador del Espanyol, Abelardo Fernández afirmó este viernes después de la sesión en la Ciudad Deportiva Dani Jarque que el vestuario asume "la dificultad del derbi" contra el Barcelona, pese a insistir que no renuncia "a nada" en el partido de este sábado.

El técnico asturiano insistió en que vencer al cuadro azulgrana no es una misión imposible. "El fútbol es de los pocos deportes que puedes jugar horrible y ganar. No cabe duda de que si queremos vencer hay que estar al 200 por ciento contra el Barça, y no sólo contra ellos, contra cualquier rival de LaLiga", reflexionó.