El corredor español Jon Aberasturi (Caja Rural-RGA), ganador este miércoles del 74ª Circuito de Getxo-19 Memorial Hermanos Otxoa, desveló en meta que la clave de su triunfo fue atacar sin pensárselo en el ultimo repecho de la carrera, la cuesta de Txomintxu, donde estaba situada la meta.

"En el último repecho no me lo he pensado y he atacado, les he podido pasar (a los componentes de la escapada de cuatro que llegó por delante a la subida final) y he podido llegar", explicó en meta un Aberasturi al que "los últimos metros" se le hicieron "eternos".