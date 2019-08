El alero mallorquín Álex Abrines inició una nueva etapa en su carrera deportiva al regresar al FC Barcelona, club al que considera como su casa, y donde tiene ilusión "para volver a empezar y volver a ser el jugador" que fue.

"No me siento como de los nuevos en la plantilla porque realmente no lo soy. Me siento muy bien aquí. Al final, el Barça es como estar en una familia", añadió.