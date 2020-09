Luis Advíncula cumple su tercera temporada en el Rayo Vallecano, club al que llegó en 2018, primero como cedido por el Tigres mexicano, que después lo traspasó al equipo español, con el que tiene contrato hasta 2022 y en el que se encuentra "muy contento".

"Me trataron muy bien. Me adapté bien al club y a Madrid. Eso hizo que me quedase aquí. Estoy muy contento". Así justificó Advíncula su fichaje por el Rayo, en julio de 2019, en una operación que rondó los tres millones de euros.