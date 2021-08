En Argentina se vivió con "sorpresa" el anuncio de que Lionel Messi no seguirá en el Barcelona y los compatriotas del astro del fútbol creen que su próximo destino será el París Saint-Germain (PSG) porque allí están sus "amigos", el brasileño Neymar y el también argentino Leandro Paredes.

"Me sorprendió la noticia, no la esperaba ahora, la hubiese esperado el año pasado cuando se hablaba de que Messi no quería renovar", dijo a Efe Roberto González este viernes a metros del Congreso argentino.