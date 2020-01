El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, reclamó explicaciones sobre los motivos por los que aún no se ha firmado el convenio de fútbol femenino, "porque si todas las partes dicen que sí y a la hora de firmar no se firma, algo pasa".

"Yo ya he hecho mi trabajo, la asociación por lo que veo también, la Federación no sé si ha hecho su trabajo o no. Quiero que nos sentemos un día, que nos expliquen dónde está el fallo, porque cuando todas las partes decimos que sí y a la hora de firmar no se firma, algo pasa". dijo.