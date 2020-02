Javier Aguirre, entrenador del Leganés, aseguró que en su equipo no hacen cuentas para calcular los puntos que podrían necesitar para alcanzar la salvación al final de la presente temporada.

"En este vestuario están prohibidas las cuentas. Si te sales un pelín de la ruta, te puede desanimar. El fútbol no es matemática pura y dura. No somos de hacer cuentas. Yo tengo las mías, pero no te las voy a decir. Nada más yo... no se las digo ni a mi mujer", comentó.