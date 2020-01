El mexicano Javier Aguirre, entrenador del Leganés, se refirió a los movimientos en el mercado de invierno de un rival directo como el Espanyol y afirmó que en la mente de su equipo no está realizar incorporaciones.

"No gastan los de abajo, gasta el de abajo. No he visto que lo haga el Mallorca, el Celta, nosotros, el Alavés, el Valladolid, el Eibar, el Granada o el Osasuna. Gasta el que tiene dinero. Cada uno se rasca con sus propias uñas", dijo.