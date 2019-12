Javier Aguirre, entrenador mexicano del Leganés, se refirió en rueda de prensa a su absolución del delito de corrupción deportiva por un supuesto amaño en el partido de la temporada 2010-2011 que enfrentó al Levante contra el Zaragoza.

"Terminó. Y qué bueno. Sobre todo por mi mujer y mis hijos porque ellos al no estar aquí oyen cosas en la calle, leen en redes sociales. Y de repente hay valoraciones que no son muy rigurosas, no hay mucha investigación", opinó.